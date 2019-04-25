Сургут готовится к Пасхе. Рассказываем, где и когда пройдут праздничные богослужения

28 апреля православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. Информационный портал СИА-ПРЕСС публикует расписание главных богослужений в сургутских храмах.
Преображенский храм
Ул. Мелик-Карамова, 76/1
27 апреля:
- 12:00 — Освещение пасхальной снеди
- 23:30 — Полунощница с каноном Великой Субботы
28 апреля:
- 00:00 — Божественная литургия
- 09:00 — Поздняя божественная литургия
- 16:00 — Вечернее богослужение
Храм Георгия Победоносца
Университетская, 12
27 апреля:
- 12:00 — Освящение куличей
- 23:30 — Полунощница с каноном Великой Субботы
28 апреля:
- 00:00 — Пасхальное богослужение
- 16:00 — Вечернее богослужение
Храм во имя Всех святых
ИКЦ «Старый Сургут»
27 апреля:
- 11:00 — Освящение пасхальной снеди
- 23:30 — Полунощница с каноном Великой Субботы
28 апреля:
- 00:00 — Божественная литургия
- 11:00 — Освящение пасхальной снеди
- 16:00 — Молебен с акафистом Воскресению Господню
Храм в честь иконы Божией Матери
Проезд Кедровый, 4
27 апреля:
- 13:00-16:00, 17:00-20:00 — Освящение пасхальной снеди
- 23:20 — Утреня (в новом храме)
28 апреля:
- 00:00 — Божественная литургия, Крестный ход
- 08:00-16:00 — Освящение пасхальной снеди
- 09:00 — Литургия в храме
- 16:00 — Великая Вечерня
Храм Николая Чудотворца
Ул. Заводская, 31
27 апреля:
- 08:00 — Божественная литургия; по окончанию — освящение куличей
- 23:00 — Пасхальная Полунощница
28 апреля:
- 09:00 — Божественная Литургия
- 16:00 — Вечернее богослужение, исповедь
Храм в честь Святой мученицы Татианы
Рядом с главным корпусом СурГУ
27 апреля:
- 12:00 — Освящение куличей
- 22:00 — Чтение Деяний Святых Апостолов
- 23:30 — Полунощница с каноном Великой Субботы
28 апреля:
- 00:00 — Пасхальное богослужение
Храм Святителя Луки
Нефтеюганское шоссе, 20/2
27 апреля:
- 08:30 — Вечерня с Божественной литургией
- 11:00 — Беседа перед крещением
- 12:00-23:00 — Освящение куличей
- 16:00 — Таинство исповеди
- 23:30 — Полунощница
28 апреля:
- 00:00 — Пасхальное богослужение
- 08:00-16:00 — Освящение куличей
- 16:00 — Пасхальное богослужение
Как сообщил благочинный Сургута и Сургутского района, настоятель храма Георгия Победоносца Антония Исакова, в каждом из храмов пройдет Крестный ход.
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