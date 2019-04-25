​Варламов ответил на критику мэра Вадима Шувалова и сургутских блогеров

Урбанист Илья Варламов ответил на критику сургутских блогеров и пост главы Сургута Вадима Шувалова

В своем посте «Варламов оскорбил Сургут» московский эксперт считает, что градоначальник ответил «в принципе, адекватно», но все же есть «недопонимание».

В частности, Варламов в своем новом посте более подробно аргументировал, почему считает, что у Сургута нет будущего и почему многие сотрудники градообразующих предприятий могут остаться без работы: под «профессиями прошлого» он имеет в виду тех, кто существует сейчас, но будет заменен в ходе роботизации в самое ближайшее время. В их число, по мнению Варламова, входят, не только нефтяники, но и, например, водители и архитекторы.

Также урбанист рекомендовал Шувалову «пригласить хороших архитекторов, которые разработают проект (в том числе и колористический) оформления входных групп в типовых панельных домах», либо «обратиться к существующему российскому опыту».

Подробно и с юмором Варламов разобрал статьи сургутских журналистов и блогеров.

«Самый кайф в МК! Да, в Сургуте есть свой филиал «Московского комсомольца», и там работает Елена Курилова, которая очень обиделась на то, что я у себя в блоге позволяю себе грубые высказывания ... Дети могут прочитать мат в интернете! Никогда такого не было... Дорогая Елена, русский мат – это прекрасно. Это часть нашего великого и могучего русского языка. Мне жаль, что вы стесняетесь такой яркой и важной части нашей культуры. Но за моих детей не переживайте, поучайте своих паучат», — написал урбанист.

В очередной раз были задеты сургутские розовые заборчики: «… [розовые заборчики, которые гость уничижительно назвал «поросячьими»] … Поросячьим я назвал цвет ваших заборчиков. А сами заборчики — это полнейший ***** (да простят меня дети). Это никому не нужные и вредные конструкции, которые уродуют город».

Ответил Варламов и на блог сургутянина Филиппа Солдатенкова: «Ок. Дорогой Филипп, мудаками я назвал мудаков, которые паркуются на газонах, засирая твой любимый город. Ты ходишь по улицам и дышишь пылью, твоя обувь в грязи, во двор страшно выйти. И это в том числе потому, что в городе есть мудаки. Задача человека, который любит свой город, – называть вещи своими именами. Если человек купил машину, а потом считает возможным вот так парковаться, то он мудак. Не надо этого стесняться».

Блогер прокомментировал и Сергея Антонова с его постом «Плохой Варламов», где житель города показал яркие цвета в европейских городах и этим оправдывал яркую расцветку некоторых домов в Сургуте: «Плохую архитектуру цветом не спасти. Панельные курятники, в какой цвет их ни раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками... Приводить в пример скандинавскую архитектуру крайне неуместно. Это вообще особая история. Начиная с того, что цвет используется локально и очень аккуратно, и заканчивая самими цветами. То, как они подбирают цвета, – это просто невероятно. Но малейшее изменение оттенка цвета — и всё разрушится... Не надо пытаться делать из Сургута Копенгаген».

Фото: vk.com/public126576411