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​Варламов ответил на критику мэра Вадима Шувалова и сургутских блогеров

Урбанист Илья Варламов ответил на критику сургутских блогеров и пост главы Сургута Вадима Шувалова

В своем посте «Варламов оскорбил Сургут» московский эксперт считает, что градоначальник ответил «в принципе, адекватно», но все же есть «недопонимание».

В частности, Варламов в своем новом посте более подробно аргументировал, почему считает, что у Сургута нет будущего и почему многие сотрудники градообразующих предприятий могут остаться без работы: под «профессиями прошлого» он имеет в виду тех, кто существует сейчас, но будет заменен в ходе роботизации в самое ближайшее время. В их число, по мнению Варламова, входят, не только нефтяники, но и, например, водители и архитекторы.

Также урбанист рекомендовал Шувалову «пригласить хороших архитекторов, которые разработают проект (в том числе и колористический) оформления входных групп в типовых панельных домах», либо «обратиться к существующему российскому опыту».

Подробно и с юмором Варламов разобрал статьи сургутских журналистов и блогеров.

«Самый кайф в МК! Да, в Сургуте есть свой филиал «Московского комсомольца», и там работает Елена Курилова, которая очень обиделась на то, что я у себя в блоге позволяю себе грубые высказывания ... Дети могут прочитать мат в интернете! Никогда такого не было... Дорогая Елена, русский мат – это прекрасно. Это часть нашего великого и могучего русского языка. Мне жаль, что вы стесняетесь такой яркой и важной части нашей культуры. Но за моих детей не переживайте, поучайте своих паучат», — написал урбанист.

В очередной раз были задеты сургутские розовые заборчики: «… [розовые заборчики, которые гость уничижительно назвал «поросячьими»] … Поросячьим я назвал цвет ваших заборчиков. А сами заборчики это полнейший ***** (да простят меня дети). Это никому не нужные и вредные конструкции, которые уродуют город».

Ответил Варламов и на блог сургутянина Филиппа Солдатенкова: «Ок. Дорогой Филипп, мудаками я назвал мудаков, которые паркуются на газонах, засирая твой любимый город. Ты ходишь по улицам и дышишь пылью, твоя обувь в грязи, во двор страшно выйти. И это в том числе потому, что в городе есть мудаки. Задача человека, который любит свой город, – называть вещи своими именами. Если человек купил машину, а потом считает возможным вот так парковаться, то он мудак. Не надо этого стесняться».

Блогер прокомментировал и Сергея Антонова с его постом «Плохой Варламов», где житель города показал яркие цвета в европейских городах и этим оправдывал яркую расцветку некоторых домов в Сургуте: «Плохую архитектуру цветом не спасти. Панельные курятники, в какой цвет их ни раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками... Приводить в пример скандинавскую архитектуру крайне неуместно. Это вообще особая история. Начиная с того, что цвет используется локально и очень аккуратно, и заканчивая самими цветами. То, как они подбирают цвета, – это просто невероятно. Но малейшее изменение оттенка цвета — и всё разрушится... Не надо пытаться делать из Сургута Копенгаген».

Фото: vk.com/public126576411


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Сегодня в 15:20, просмотров: 455, комментариев: 5


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Комментарии:
Bert Ar
не нравится
Сегодня в 15:49
Опять же, типичный пост на ответ, "обидки" граждан города.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:02
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Bert Ar
не нравится
Сегодня в 16:16
Представляю как "бомбануло" у многих ))
Ведь мы долгое время считали, что Сургут самый самый, у нас все самое лучшее ) На деле, живут здесь и приезжают многие только ради денег или по определенным мотивациям.
Странно конечно что в прошлый раз его приезд не вызвал такой реакции.
Флудер Bert Ar
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Сегодня в 16:32
Просто кое-кто заигрался в блогера. И я не про Варламова.
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:44
Я вообще не понимаю - что все как с ума по сходили с этим Варламовым? Мне он вообще не интересен. И что он там сказал, написал. Ну не авторитет он мне)
Большой
не нравится
Сегодня в 17:43
Самая мудрая мысль - про мудаков! Не в бровь, а в глаз!
Но почему то никто не реагирует на это?!
Всё по делу: хотите пыль глотать - глотайте!
Сколько лет идёт разговор, а всё не примут жёсткого решения по парковкам!

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Мнения

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​Варламов ответил сургутянам. Лучше бы он этого не делал
В очередной раз с использованием нецензурной лексики уважаемый Херр оскорбил наши заборчики. Вадим Николаевич, предлагаю уже поместить их на открытки и сделать брендом. Вполне серьезно.
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