Самолет Utair, летевший из Сургута, экстренно сел в Тюмени

Самолет авиакомпании Utair, который летел из Сургута в Москву, экстренно сел в Тюмени из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщает ura.ru.

«Рейс авиакомпании Utair экстренно приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени в 8.30. Пассажира приняли врачи. Уже в 9.13 борт направился в пункт назначения», — приводит издание информацию пресс-службы аэропорта.

Напомним, что 17 апреля при взлете самолета Utair из Москвы в Махачкалу из двигателя лайнера вырвалось пламя, после чего пассажиры запаниковали, самостоятельно открыли аварийный люк и вышли на крыло. В авиакомпании заявили, что выброс пламени из силовой установки — штатная ситуация.