​В Сургуте перенесли реконструкцию боевых действий ВОВ с 9 мая на 22 июня

В Сургуте реконструкция боевых действий Великой Отечественной Войны состоится 22 июня, а не 9 мая, как планировалось ранее. Решение принято организационным комитетом администрации города из-за ожидаемых неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются на День Победы.

«Но это же не значит, что реконструкция отменяется? Нет! Реконструкции быть! Но 22 июня, в рамках проведения Дня Памяти и Скорби. Конечно же, нам хотелось провести для горожан реконструкцию именно в День Победы, но регион наш суров и погода не предсказуема, поэтому вносит свои коррективы. Но для нас, как реконструкторов, это дополнительное время на подготовку, доделывание не доделанных планов и конечно же возможность привлечь дополнительные ресурсы, как человеческие, так и технические, которые на 9 мая всегда в дефиците», — отметили представители клуба исторической реконструкции «Арсенал» в паблике организации во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что подготовка к реконструкции идет уже несколько недель.Зрителям будет представлена битва немецкого танка и советской артиллерии. В числе прочего организаторы набирают волонтеров, которые готовы выступить в образе немецких беженцев.