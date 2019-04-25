​Жительницу Сургута подозревают в незаконном получении четырех миллионов рублей из муниципального бюджета

38-летнюю жительницу Сургута задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном в крупном размере. По версии следствия женщина незаконно получила субсидию на развитие сельскохозяйственного производства, причинив ущерб администрации Сургутского района.

«Сотрудниками полиции установлено, что исполняющая обязанности одного из крестьянско-фермерских хозяйств Сургутского района предоставила заявления о выплате субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, предоставив накладные и счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения. Таким образом злоумышленница необоснованно получила субсидию в размере более четырех миллионов рублей. Своими действиями гражданка причинила администрации Сургутского района ущерб в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следствие продолжается. Отмечается, что ранее подозреваемая к уголовной ответственности не привлекалась.