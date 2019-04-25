​Глава Сургута объяснил, почему администрация тратит бюджетные деньги на снос рекламных конструкций

В Сургуте продолжается работа по сносу рекламных конструкций, установленных незаконно. С ноября прошлого года убрано 89 щитов. Накануне произведен демонтаж табло на улице Ленина, 37. Работы проводятся за деньги городской казны, однако чиновники рассчитывают вернуть деньги. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«В комментариях мне задают много вопросов по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Хочу пояснить. Например, электронные экраны сносятся по решению суда и предписанию о демонтаже. Да, это делается на средства Администрации, а затем счета выставляются владельцам конструкций для возмещения в городской бюджет», — говорится в посте.

В перспективе с улиц города планируют убрать еще четыре экрана, а всего — около 200 незаконно установленных рекламных конструкций.

Стоит отметить, что первый светодиодный экран в Сургуте демонтировали 27 марта. Он был расположен в районе дома № 22 по улице Энергетиков.

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