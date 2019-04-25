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​Глава Сургута объяснил, почему администрация тратит бюджетные деньги на снос рекламных конструкций

Фото: vk.com/public126576411
Фото: vk.com/public126576411

В Сургуте продолжается работа по сносу рекламных конструкций, установленных незаконно. С ноября прошлого года убрано 89 щитов. Накануне произведен демонтаж табло на улице Ленина, 37. Работы проводятся за деньги городской казны, однако чиновники рассчитывают вернуть деньги. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«В комментариях мне задают много вопросов по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Хочу пояснить. Например, электронные экраны сносятся по решению суда и предписанию о демонтаже. Да, это делается на средства Администрации, а затем счета выставляются владельцам конструкций для возмещения в городской бюджет», — говорится в посте.

В перспективе с улиц города планируют убрать еще четыре экрана, а всего — около 200 незаконно установленных рекламных конструкций.

Стоит отметить, что первый светодиодный экран в Сургуте демонтировали 27 марта. Он был расположен в районе дома № 22 по улице Энергетиков.

Ранее по теме:
В Сургуте снесли рекламный светодиодный экран, который был установлен незаконно


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Сегодня в 10:30, просмотров: 492, комментариев: 3


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Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 10:48
пока по одному рекламному щиту принимают решение о демонтаже 20 новых появляется.....цирк какой то....уровень бытовой культуры на нуле...ответственность установщиков законодательно менять пора.....
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:08
Даже непонятно кому они помешали, зимой от них хотя бы светло и ярко было. Тем более за деньги города, девать чтоли больше некуда? Если незаконно, то узаконьте. А так, зная нынешнею администрацию и ее повадки навевает, что под свой бизнес места расчищают за казенный счет.
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:40
Вприпрыжку в совок

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