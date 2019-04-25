​В Сургуте из-за спешащего водителя в ДТП пострадала автоледи

В среду, 24 апреля, около 16.00 на улице Рабочая в Сургуте в ДТП пострадал человек.

«Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем Lada, по предварительным данным, не выбрал необходимую безопасную дистанцию и допустил столкновение с остановившимся впереди автомобилем Hondaпод управлением женщины 1979 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получила травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего в округе за минувшие сутки зарегистрировано две автоаварии с пострадавшими.