​Не пугайтесь! На ГРЭС-1 в Сургуте 25 апреля зазвучат сирены

В четверг, 25 апреля, на ГРЭС-1 в Сургуте пройдет проверка электросирен. Средства оповещения запустят с 10.00 до 11.00. Горожан просят соблюдать спокойствие

«Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города информирует вас о том, что 25 апреля 2019 года с 10.00 до 11.00 на ГРЭС-1 будет проведена проверка локальной системы оповещения путём запуска электросирены и доведение единого сигнала «Внимание Всем!». Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении администрации города.

Стоит отметить, что в городе средства оповещения проверяли 4 апреля. Мероприятия проводятся из-за наступления пожароопасного сезона и возможного половодья.