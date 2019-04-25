​Опубликованы списки распределения в детские сады Сургута

Администрация Сургута опубликовала списки детей, зачисленных в детские дошкольные учреждения на 2019/20 учебные годы. Ознакомиться с ними можно здесь.

По поданным главы города Вадима Шувалова, в этом году в детсады и ясли пойдут более четырех тысяч человек. Об этом сообщается на странице градоначальника в соцсети.

Стоит отметить, что в комментариях к посту некоторые родительницы высказали недовольство распределением. В частности, их не устраивает то, что места в детских садах достались далеко от дома. «В прошлом году мы отказались от сада по причине «Территориальных удаленность», а в этом опять пихнули в другой и тоже далеко. Может господин Шувалов автобусы организует для развоза детей по садам? А то наверное в -30 и ниже на остановке будет очень холодно малышам маршрутки ждать по пол часа», — обратилась к главе города одна из подписчиц.