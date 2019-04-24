​Полиция отреагировала на беспокойство горожан о продаже насвая школьникам Сургута

УМВД Сургута рекомендует горожанам, узнавшим о фактах продажи насвая, обязательно обращаться в дежурную часть по телефонам 02 или 102. Как выяснилось, сейчас это делают немногие — за апрель 2019 года с такими сообщениями в полицию обратились всего два раза. И это несмотря на то, что в городе активно обсуждается массовая продажа насвая школьникам Сургута.

«В этом году в апреле в дежурную часть поступило два сообщения о фактах продажи насвая. По ним проводится проверка. В 2018 году таких проверок не было, — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Сургуту. — Полиция не имеет права самостоятельно инициировать проверку торговых точек, реализующих насвай. Только после обращения граждан в дежурную часть».

Напомним, в России оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена. За нарушение указанного запрета положен штраф по ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ (для граждан 2-4 тыс рублей; для должностных лиц 7-12 тыс рублей; для юридических лиц 40-60 тысяч рублей).

Ранее на портале siapress.ru мы опубликовали материал о том, что школьникам Сургута в открытую продают насвай, который получил огромный отклик от читателей. В настоящий момент редакция ждет комментариев на эту тему от департамента образования администрации Сургута.