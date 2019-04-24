Власти Сургута рассказали, сколько денег нужно потратить на ремонт гостиницы «Кедр», чтобы там могли работать сотрудники администрации

Для того, чтобы перевести в гостиницу «Кедр» часть подразделений городской администрации, здание необходимо отремонтировать. Примерная сумма затрат – около 30 миллионов рублей. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в администрации города в ответ на официальный запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, «по результату обследования здания выявлена необходимость выполнения капитального ремонта здания с изменением планировочного решения помещений, замены и восстановления элементов строительных конструкций, устранение их физического и функционального (морального) износа, за исключением несущих строительных конструкций, восстановления и капитального ремонта отдельных систем инженерно-технического обеспечения».

Также сотрудники администрации сообщили, что для перепрофилирования гостиницы потребуется сложная схема ее реорганизации. Для начала нужно вывести «Кедр» из состава муниципального предприятия «Городской рынок» и образовать новое – СГМУП «Гостиница «Кедр». По завершении этого процесса за ним будет закреплено само здание гостиницы. На следующем этапе предприятие будет ликвидировано с сохранением прав муниципальной собственности на недвижимость. Лишь после этого в нем можно будет разместить подразделения администрации. Такая схема реорганизации вызвана ограничениями законодательства. Планируется, что туда переедет дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем (ДЭАЗиИС). О том, сколько времени уйдет на выполнение всех процедур, в администрации города не сообщили.

В 2013 году тогдашний председатель городской думы Сергей Бондаренко обращался в главе города Дмитрию Попову с вопросом о возможные размещения в «Кедре» подразделений администрации. В ответе, копия которого есть в распоряжении редакции, указано, что «перепрофилирование муниципального имущества (гостиница «Кедр») под административное здание невозможно». Также в тексте отмечается, что «для перепрофилирования гостиницы под административное здание необходима его полная реконструкция, которая потребует значительных финансовых вложений и времени».