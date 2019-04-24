Спасателей Сургутского района проверили на профпригодность

В Сургутском районе местные спасатели прошли экзамен на профпригодность. Для того, чтоб оценить их работу в муниципалитет приехало руководство окружного МЧС. Экзамен проходил в условиях, максимально приближенных к реальным. По легенде, опасность лесных пожаров грозила поселку Барсово, на территории которого расположен природный парк.

На борьбу с мнимой чрезвычайной ситуацией в Барсово привлекли все спасательные службы Сургутского района. В учениях были задействовано свыше 70 единиц различной техники — пожарные машины, автомобили скорой помощи, более 200 человек личного состава. Согласно сценарию учений, пожар распространился на площади в 50 гектаров. Учения прошли успешно, что отметили руководители окружного МЧС.

Также в этом году МЧС проводит для жителей сел и деревень также мастер-классы о том, как вести себя во время подтопления или пожара.