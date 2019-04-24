​Врачи рассказали о состоянии женщины и годовалого ребенка, которых сбил автомобиль в Сургуте

Накануне в Сургутский травматологический центр после ДТП поступили женщина и годовалый ребенок. Пешеходов сбил автомобиль на улице Билецкого. По словам врачей, сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

«Угрожающих жизни повреждений не обнаружено, пациенты были направлены на амбулаторное лечение», — пояснили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в клинике.

Ранее специалисты Госавтоинспекции Сургута сообщали, что в городе выросло количество ДТП с участием пешеходов, отмечая, что почти в 20 процентах случаев виновниками происшествия являются сами пешеходы.