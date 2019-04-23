​В Сургуте из-за празднования Первомая полдня не будут ходить автобусы по нескольких маршрутам

В Сургуте 1 мая во время праздничных мероприятий будет закрыт для автомобильного движения ряд центральных улиц. Корректировки внесут и в движение общественного транспорта: десятки автобусов сменят маршрут, движение некоторых и вовсе приостановят на полдня. об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, до 13.00 не будут ходить автобусы № 2 и 7, до 14.00 — № 3 и 14. Остальной общественный транспорт будет объезжать перекрываемый участок или ходить по укороченному маршруту. Подробнее со схемой движения можно ознакомиться здесь. В мэрии просят горожан учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Источник: admsurgut.ru. Кликните для увеличения

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, во время празднования Первомая с 8.00 до 13.00 будут перекрыты участки улиц Энтузиастов, Ленина, Островского, Губкина, Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Магистральной, Кукуевицкого и Мира.

Стоит отметить, что заявки на участие в шествии трудовых коллективов ведется администрацией города до 25 апреля.