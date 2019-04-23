​В Сургуте автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком

В Сургуте на улице Белецкого в ДТП пострадали женщина и ребенок.

В пресс-службе УМВД Сургута ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что пешеходов сбили, когда они уже почти перешли дорогу: «За рулем автомобиля Nissan находился водитель 2000 года рождения. Он пояснил, что его ослепило солнце и он не заметил пешеходов. Пострадавшие, женщина 1991 года рождения и годовалый ребенок, госпитализированы в травмцентр».

Ранее в городской Госавтоинспекции отмечали, что в Сургуте выросло количество ДТП с пешеходами. На минувших выходных на улице Толстого автоледи сбила бабушку с 10-летней внучкой. Пострадавшие также госпитализированы.