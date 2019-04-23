​Источники: на федеральном уровне тема с переездом Сургутнефтегаза в Питер больше не обсуждается

Вопрос о переезде Сургутнефтегаза в Санкт-Петербург больше не обсуждается на федеральном уровне. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, возможной остается консолидация топливных подразделений Сургутнефтегаза в Киришах, которые располагаются в Ленинградской области. Произойти это может в случае создания агломерации Санкт-Петербурга и Ленобласти. Все это может быть подано как привлечение крупных инвестиций в рамках избирательной кампании кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова. Однако, как рассказывают знакомые с ситуацией источники, руководству Сургутнефтегаза при поддержке властей ХМАО-Югры и Тюменской области удалось убедить федеральное руководство оставить головной офис компании в Сургуте – как минимум на данном этапе. Более подробно об этом читайте в блоге издателя газеты «Новый Город» Тараса Самборского.

11 апреля о возможном переезде градообразующей сургутской компании в Санкт-Петербург сообщила правительственное издание «Российская газета», освещавшая встречу президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» информацию опровергли.