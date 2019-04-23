​В Сургуте снова отметили концерт Егора Крида

Планируемый в Сургуте концерт певца Егора Крида отменили организаторы. Мероприятие должно было состояться 14 мая в Ледовом дворце спорта. «К сожалению, концерт Егора Крида в Сургуте отменен. Сдать билеты можно по месту приобретения. Приносим извинения за неудобства», — отмечается в официальной группе выступления в «Вконтакте». Также организаторы концерта пояснили, что электронные билеты можно вернуть в режиме онлайн.

На момент публикации материала корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС не удалось выяснить причину отмены выступления.

Отметим, фанаты связывают произошедшее с тем, что артист покинул лейбл Black Star в связи с истечением срока контракта. При этом, права на творчество и псевдоним Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин — прим.ред) принадлежат лейблу.

Напомним, 19 декабря концерт Егора Крида в Сургуте перенесли из-за плохого самочувствия исполнителя.