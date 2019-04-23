​В Сургуте 24 апреля пройдут учения силовиков. Горожан просят не тревожиться

В среду, 24 апреля, в Сургуте пройдут учения полицейских и росгвардейцев. Горожан просят сохранять спокойствие.

«24 апреля с 08.30 до 16.00 УМВД России по Сургуту совместно с представителями органов местного самоуправления и Управлением Росгвардии по ХМАО-Югре с дислокацией в Сургуте проводит плановые тактико-специальные учения. Просим вас сохранять спокойствие, и приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы городской полиции.

Стоит отметить, что горожане всегда очень чутко реагируют на подобные мероприятия. Так, в конце марта сургутян напугали показательные выступления бойцов ОМОНа в честь дня рождения отряда.