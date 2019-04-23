Адвокат Дмитрия Попова заявил, что в уголовном деле против экс-главы Сургута может не хватать 30 томов

Адвокат Дмитрия Попова Сергей Харь заявил, что в уголовном деле против экс-главы Сургута может не хватать 30-ти томов. Об этом он сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС после сегодняшнего заседания Сургутского городского суда, на котором Дмитрию Попову было отказано в возврате уголовного дела прокурору. При этом в ходатайстве, которое было подано на первом заседании 22 апреля, речь шла о 10-и томах.

«Нам сказали, что отсутствие десяти томов – это ничего страшного. Хотя, если честно, то там не десяти томов не хватает, а всех 30. Повторно мы подать ходатайство не можем, но в ходе заседаний мы сможем запрашивать доступ к документам, которые содержатся в отсутствующих томах. А это нужно будет делать, чтобы подкрепить свидетельские показания. Правда, я боюсь, что там в принципе нарушены цепочки документов», – отметил Сергей Харь.

Следующее заседание по делу Дмитрия Попова назначено на 24 июня в 10:00. Первое заседание суда состоялось в понедельник 22 апреля. После него Дмитрий Попов поделился своим мнением с корреспондентом СИА-ПРЕСС, заявив: «Будем слушать свидетелей, — что интересного они мне расскажут. Вы меня прослушаете. Еще раз говорю, что обещаю говорить правду, только правду и ничего кроме правды».

Напоминаем, что уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году. Тогда у правоохранительных органов возникло подозрение, что мэр подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей.