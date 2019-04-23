​Полиция озвучила подробности смертельного ДТП в Сургутском районе

Авария в Сургутском районе произошла из-за того, что 53-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Автомобиль занесло и выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Multivan, сообщает пресс-служба УМВД Югры.

По уточненным данным, авария произошла в 08.15 23 апреля на 19 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск». «В результате ДТП водитель Hyundai Solaris получил телесные повреждения, пассажир 1992 года рождения погиб на месте. Водитель автомашины «Фольксваген» не пострадал», — добавили в ведомстве.

Судя по снимкам с места ДТП, легковой автомобиль принадлежит службе такси.