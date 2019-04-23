В Сургутском районе назвали лучшего управленца года

В Сургутском районе завершился конкурс «Лучший управленец». Он был организован администрацией муниципалитета с целью отбора перспективных руководителей, которые могли бы в дальнейшем занять вакантные должности в структурах власти района. Главным призом стал грант на обучение по программе МВА на сумму 700 тысяч рублей.

Отбор кандидатов проходил в марте, а уже в апреле стали известны имена всех финалистов конкурса – 14 человек, которые прошли через все этапы. По итогам работы конкурсной комиссии, состоящей из действующих сотрудников администрации Сургутского района во главе с руководителем муниципалитета Андреем Трубецким, победителем конкурса стал преподаватель Сургутского педагогического университета Алексей Панченко.

«Изначально я с определенным опасением относился к своему участию, но потом втянулся. Результат же оказался даже лучше, чем я ожидал. – объясняет Алексей Панченко. – Я рассчитываю продолжать заниматься сферой образования, а конкретнее – мониторингом его качества, что позволит, надеюсь, повышать его уровень. Хочу потратить свой грант на обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС – прим. ред.). Над выбором конкретной программы сейчас думаю».

Участники конкурса, занявшие первые три места, будут зачислены в кадровый резерв. В случае, если в ближайшие два года какой-либо пост в администрации района станет вакантным, то в качестве кандидатов первую очередь будут рассматривать тройку призеров конкурса, рассказала начальник управления муниципальной службы, кадров и наград Сургутского района Алена Яковлева.

«У нас уже есть пример, когда человек из кадрового резерва заступил на высокий пост заместителя главы. При том, что он даже не из нашего муниципального образования. Так что этот механизм работает. – отмечает Алена Яковлева. – Сейчас смотрим итоги этого конкурса и в следующем году, возможно поменяем некоторые условия. Хотим сделать его регулярным. Это для нас очень актуально, в Югре я даже не знаю аналогов нашего конкурса».