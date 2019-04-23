Глава города Вадим Шувалов ответил на критику блогера Ильи Варламова в адрес Сургута

Глава Сургута Вадим Шувалов ответил на критику блогера Илья Варламова в адрес города. Пост размещен в официальном аккаунте градоначальника в социальной сети «Вконтакте». Днем ранее Илья Варламов на своем сайте опубликовал текст с заголовком «Зачем нужен Сургут?», в котором раскритиковал город и усомнился в целесообразности его существования.

В своем ответе Вадим Шувалов написал, что «объявлять работников ведущей отрасли страны «прошлым» — не совсем корректно. Эти люди как минимум самое реальное настоящее!». Он также отметил, что выбранный для дверей подъездов синий цвет, который подвергся критике Варламова, «вопрос дискуссионный (на самом деле секрет прост: синяя краска самая дешевая), но это все-таки прежде обсудим с горожанами».

Глава города посетовал, что «в СССР была практика, когда за цветовые решения брали на себя ответственность художники. Но сейчас художники подались в современное искусство, а к выбору цвета действительно есть вопросы». При этом Вадим Шувалов соглашается с Варламовым, что при «наступлении «технологического рая» и полной «победы роботов» над человечеством Сургут опустеет… более того, если опустеет Сургут (в связи с «плохим» климатом и снегом в июне) — опустеет и Москва (климат тоже «не фонтан» и «снег в июне» был всего лишь год назад)».

Полный текст ответа Вадима Шувалова на пост Ильи Варламова.