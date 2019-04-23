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​Кирпичное здание на Мелик-Карамова в Сургуте сносить не будут

Администрация города проиграла суд с владельцем

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

Владелец кирпичного долгостроя, расположенного по адресу ул. Мелик-Карамова, 28, выиграл суд у администрации Сургута, которая требовала продажи здания с публичных торгов.

Дело по иску администрации рассматривалось в арбитражном суде ХМАО-Югры. Судья не нашел оснований для удовлетворения требования сургутских чиновников. Так что здание останется у владельца — ООО «Строй-полимер».

Копия решения суда находится в распоряжении СИА-ПРЕСС. Помимо этого, организация предоставила редакции заключение ООО «СургутЭкспертиза» от 20 декабря 2017 года, в котором сказано, что здание в основном соответствует всем требуемым нормам «за исключением отдельных, несущественных несоответствий, которые являются устранимыми». Экспертиза подтвердила, что нынешнее состояние объекта позволяет завершить его строительство и ввести в эксплуатацию.

Напоминаем, что дом на Мелик-Карамова стали строить 18 лет назад, потом стройку заморозили. На данный момент степень готовности объекта составляет 70 процентов.

По мнению заместителя главы ДАиГ Юрия Валгушкина, в том виде, в котором недострой находится сейчас, закончить его строительство нельзя из-за несоблюдения современных градостроительных норм. «Разрешение на строительство владелец, скорее всего, не получит», — по телефону сообщил Юрий Валгушкин, сказав, что сделать это можно будет только через суд.

Однако на это замечание в ООО «Строй-полимер» нам ответили, что разрешение у компании имеется. Строительные работы планируется закончить в течение полутора-двух лет.

Кстати: в здании помимо жилых квартир планируется расположить гостиницу на 154 места


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Сегодня в 12:30, просмотров: 437, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:38
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Александр
не нравится
Сегодня в 13:42
Градостроительных норм. Он о чем вообще? Какие нормы? Те которые чиновничья свора распродала давно? Где эти нормы, когда при строительстве дома кран на тротуаре стоит?

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