​Сургутян приглашают принять участие в сборе средств для многодетной семьи погорельцев

У многодетной семьи сургутян сгорел дом. 19 августа в то время пока родители Светлана и Виктор Захаровы находились на работе произошло возгорание их жилого дома в дачном кооперативе «Виктория». Трое детей выбрались из дома и не пострадали. Прибывшие на место экстренные службы оказали необходимую помощь семье.

По словам друга семьи Ольги Шелковниковой, дом был приобретен в ипотеку и не застрахован. «Теперь семья остро нуждается в помощи, как говорится, кто чем может помочь — помогите. Вещи, техника, материально можно, с миру по нитке», — отметила она.

Связаться с потерпевшими можно по телефонам: 8(922)419-09-19 — Светлана Николаевна (номер привязан к карте «Сбербанка», номер карты 6390 0267 9003 5262 94), 8(996)329-13-39 — Виктор Сергеевич.