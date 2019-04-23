Утром во вторник, 23 апреля, в Сургутском районе в ДТП погиб человек.
Авария произошла около восьми утра — на 18 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Multivan.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Hyundai, мужчина 1992 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель легковушки получил травмы», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Руководитель школы татарского языка в Сургуте Гузель Шарафутдинова // ONLINE 24 апреля 15.30