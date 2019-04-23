​В Сургуте в этом году заменят 327 лифтов

В Сургуте в этом году по программе капремонта уже заменили 39 лифтов, которые адаптированы для незрячих людей — кнопки оснащены шрифтом Брайля.

Всего же до конца 2019 года в городе будут заменены 327 лифтов в 103 домах. На эти цели потратят 857 млн рублей.

После замены лифта в доме его состояние проверяет Ростехнадзор, после чего ведомство или разрешает запустить подъемник в эксплуатацию, или требует устранить выявленные замечания.

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