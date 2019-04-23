​В Лянторе ночью из-за пожара эвакуировали жильцов 10-этажки

В ночь на вторник, 23 апреля, в пятом микрорайоне Лянтора произошел пожар в 10-этажном доме. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в 03.16. Через пять минут на место происшествия прибыл два пожарных расчета. Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей.

«К моменту прибытия подразделений МЧС в квартире, в которой произошло возгорание, было плотное задымление. Открытое горение ликвидировали за 11 минут. В результате уничтожен диван и закопчены стены. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Точная причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.