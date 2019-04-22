​В Сургуте сдвинулись сроки начала дорожного ремонта на одной из центральных улиц

В Сургуте начало ремонта дороги на улице Университетской перенесено на неделю из-за плохой погоды. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Друзья, обратите внимание! Сроки ремонта автодороги и, соответственно, ограничения движения по ул. Университетской изменились! Ремонтные работы начнутся только 29 апреля из-за неблагоприятных погодных условий, а не 22-го, как мы планировали раньше. Однако закончить их дорожные службы обещают в срок — 22 июля», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что с 22 апреля по 22 июля будет вестись ремонт дорог на улице Энгельса —от улицы Энергетиков до проспекта Ленина, а также на улице Сибирской — от улицы Рабочей до улицы Университетской. Все три месяца движение по этим участкам будет ограничено, возможны сбои в движении пассажирского транспорта.