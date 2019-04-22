​Общественники из Сургута устроили пикет в Тюмени

В понедельник, 22 апреля, в Тюмени у здания представительства правительства Югры состоялся одиночный пикет участника окружной программы по улучшению жилищных условий населения Ольга Хитренко. Завершилась акция «утешительной беседой» в кабинете чиновника, рассказала ИА СИА-ПРЕСС представитель общественной организации «Сургут для детей» Олеся Киканян.

«Участники хотят вынести проблему за пределы округа, — пояснила Киканян. — А требования у нас прежние: прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников, и выплатить, положенные субсидии на детей».

Стоит отметить, что в Югре активисты провели пять массовых и более 30 одиночных пикетов, чтобы привлечь внимание к проблемам семей с детьми в округе. 9 апреля общественники во второй раз встречались с заместителем губернатора округа Андреем Зобницевым.

«Пикеты продолжаются, потому что не все участники довольны результатами прошедшего круглого стола», — добавила представитель общественной организации.

После майских праздников запланирована очередная встреча с правительством округа, на которой обсудят вопросы исключения участников из подпрограмм по достижению возраста 36 лет.

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