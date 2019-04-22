​В Сургуте прошли первые судебные слушания по делу Дмитрия Попова

Сегодня, 22 апреля, состоялось первое слушание по так называемому «песочному делу», возбужденному в отношении бывшего главы Сургута Дмитрия Попова.

Слушание проходило в здании Сургутского городского суда и длилось около 10 минут. Сторону защиты представляли адвокаты Владимир Яремаченко и Сергей Харь. Представители сургутской администрации в суд не пришли.

Сторона защиты выдвинула ходатайство о предоставлении им восьми недостающих томов, которые были изъяты из материалов дела 3 декабря прошлого года.

«При изучении материалов дела было установлено, что по непонятным нам причинам восемь томов уголовного дела без снятия с них копий были выделены в отдельное производство, которое уже на следующий день было прекращено <…> Тем самым органы предварительного расследования нарушили все права обвиняемого Попова», — отметил Сергей Харь.

Речь идет о тех томах дела, которые касаются бывшего руководителя департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексея Усова.

«Возникает вопрос: 3 декабря 2018 года выносится постановление о том, что выделяются материалы — как было указано — для дополнительной проверки на наличие признаков преступления. Причем преступления довольно серьезного – нецелевое использование бюджетных средств. Для этого должны быть серьезные основания. Следователь трезво оценил восемь томов за одну ночь и буквально на следующий день, принимается решение, что нет состава преступления в действиях Усова. Это свидетельствует о том, что никаких проверочных действий не проводилось. И целью можно предположить одно – выведение документов из материалов дела», — пояснил Владимир Яремаченко.

Решении об отклонении или удовлетворении ходатайства будет озвучено судом 23 апреля в 14:00.

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