​Сургутнефтегаз объявил дату и повестку ежегодного собрания акционеров

Годовое собрание акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год состоится в Сургуте 28 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

Дату проведения годового собрания акционеров назначил Совет директоров Сургутнефтегаза, заседание которого состоялось 19 апреля. Тогда же была утверждена повестка годового собрания. На мероприятии утвердят годовой отчет компании, годовую бухгалтерию отчетности ПАО «Сургутнефтегаз», а также распределят дивиденды. Уточняется, что право на получения прибыли с ценных бумаг получат те, кто приобрел их до 3 июня.

Кроме того, на повестке вопросы о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и утверждении аудитора ПАО «Сургутнефтегаз».

Как сообщалось ранее, аналитики ожидают, что Сургутнефтегаз направит на выплаты дивидендов более 80 миллиардов рублей. Эксперты исходили из того, что в 2018 году компания увеличила чистую прибыль до 827 миллиардов рублей, дивидендная политика предусматривает выплаты по привилегированным акциям 10 процентов от чистой прибыли.

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