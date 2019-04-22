​Доцента кафедры физкультуры Сургутского госуниверситета обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей

Доцент кафедры физической культуры Сургутского государственного университета предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и присвоении казенного имущества.

«По версии следствия с 2012 года злоумышленник ежегодно предоставлял в бухгалтерию учебного учреждения сфальсифицированные сведения о проведенных учебно-тренировочных сборах со студентами в другом регионе страны, на основании чего получал денежную компенсацию, которой впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона рублей», — рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу и передало его в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе вуза пообещали ИА СИА-ПРЕСС прокомментировать ситуацию в ближайшее время.