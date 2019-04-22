Сегодня пройдет первое заседание суда по «песочному делу» экс-главы Сургута Дмитрия Попова

В 14:00 в Сургутском городском суде пройдут первые слушания по делу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова.

Его адвокатом выступит Владимир Яремаченко, который в 2017 году выиграл у городской администрации суд по делу о своем незаконном увольнении с поста начальника контрольного управления.

Напоминаем, что уголовное дело в отношении главы Сургута Дмитрия Попова завели в 2016 году, когда правоохранительные органы посчитали, что он подписал невыгодную сделку по продаже песка на 140 миллионов рублей, которые требовались для выплаты зарплат сотрудникам совхоза «Северное» перед Новым годом. По мнению следователей, этим глава Сургута нанес ущерб бюджету.

В ходе расследование первого дела у следствия возникли другие поводы для преследования Дмитрия Попова. По словам экс-главы, обвинительное заключение для него переписывалось порядка десяти раз.

UPD.: в сургутском суде прошли первые слушания по делу экс-главы Дмитрия Попова.

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