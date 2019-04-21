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Сургутская детская школа искусств № 1 победила в престижном театральном конкурсе

Театральное отделение сургутской детской школы искусств № 1 одержало победы на Всероссийской театральной весне-2019, которая прошла в Тюмени. Спектакль «Семейные истории» поставленный режиссером Андреем Дзюненко по пьесе Биляны Срблянович занял первое место в категории «Театральное действо», а Сергей Гиренко получил главный приз в номинации «Лучшая мужская роль».

В категории «Художественное слово: проза» победу одержал дуэт Андрея Дзюненко и Сергея Гиренко за чтение произведения «Люди театра» по прозе Владимира Гияровского.


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Сегодня в 18:14, просмотров: 162, комментариев: 0


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