Сургутская детская школа искусств № 1 победила в престижном театральном конкурсе

Театральное отделение сургутской детской школы искусств № 1 одержало победы на Всероссийской театральной весне-2019, которая прошла в Тюмени. Спектакль «Семейные истории» поставленный режиссером Андреем Дзюненко по пьесе Биляны Срблянович занял первое место в категории «Театральное действо», а Сергей Гиренко получил главный приз в номинации «Лучшая мужская роль».

В категории «Художественное слово: проза» победу одержал дуэт Андрея Дзюненко и Сергея Гиренко за чтение произведения «Люди театра» по прозе Владимира Гияровского.