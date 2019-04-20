​Задержана жительница Сургутского района, обвиняемая в краже денег, документов и золотых украшений

В Сургутском районе задержали молодую девушку 19 лет. Ее обвиняют в краже документов, золотых украшений и денег.

Об инциденте в ОМВД РФ по Сургутскому району сообщил один из продавцов торгового центра в городе Лянтор.

Позже девушка призналась, что во время прогулки по торговому центру увидела магазин без продавца. По ее словам, на видном месте стояла сумка, из которой она украла вещи.

Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье «Кража», за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.