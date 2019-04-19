СМИ: ​Обыски в домах двух иеговистов в Сургуте признаны незаконными

Обыски, прошедшие 15 февраля в домах двух представителей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» в Сургуте, признаны незаконными. Соответствующее решение в конце марта вынес суд Югры, сообщает «Медиазона».

Уточняется, что апелляционная инстанция решила, что нижестоящий суд, который выдал постановление на обыск у одного из иеговистов, «никак не мотивировал и не оценил вынесенное решение, не сделал каких-либо собственных выводов о том, почему он посчитал ходатайство следователя о разрешении производства обыска обоснованным, и в связи с чем оно подлежит удовлетворению». В постановлении по второй жалобе говорится, что обыск признан незаконным из-за нарушения процессуальных норм.

Ранее стало известно, что всех задержанных по подозрению в организации деятельности экстремистской организации отпустили из СИЗО.