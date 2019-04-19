​Католиков Сургута приглашают на Святую Мессу

В воскресенье, 21 апреля, Католическая церковь отмечает Пасху. В Сургуте праздничные службы состоятся в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика, расположенном на проспекте Набережный, 19/1.

«Самая главная праздничная литургия – Святая Месса, совершится в нашем храме, в субботу 20 апреля в 21:00. В 20:30 будем освящать пасхальную пищу на праздничный стол. Кому трудно прийти вечером, приглашаем на Пасхальную Мессу в воскресенье в 10:00. Также будет освящение пасхальной пищи. Всех поздравляю со Светлым Праздником Пасхи! Да благословит Вас Господь», — обратился к горожанам настоятель прихода Марэк Ящковски.

Порядок богослужения на эти дни: Навечерие Пасхи – суббота, 20.04.2019 в 21:00; воскресенье, 21.04.2019 – 10:00.