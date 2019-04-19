​В Сургуте сдвинулись сроки расселения аварийного жилья

Администрация Сургута пересмотрела сроки расселения аварийных и ветхих домов и жилых помещений, непригодных для проживания. Поэтому, например, некоторые дома, которые должны были быть расселены в этом году, теперь подлежат расселению в 2022 году.

«Весь список пересмотрели. У нас не было реализации программы в 2016, 2017, 2018 год в полном объеме, потому что два года не приобретались квартиры. Поэтому все сроки сдвинулись. Мы 2018 год-то не расселяем, не говоря уже о 2019-м. Были дома, которые на половину были расселены, сейчас квартиры пришли, мы закрываем то, что было. И самые-самые «плохие» дома выбрали», — пояснила СИА-ПРЕСС начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья департамента городского хозяйства Елена Абросимова.

Чиновница также отметила, что список домов в Сургуте, которые будут расселены в 2019 году и других годах, уже утвержден.

К примеру, уже точно известно, что дом на Артема, 1, точно расселят в этом году. А вот дому №4 в поселке ПСО-34 «не повезло» — изначально его также должны были расселить в этом году, но теперь срок сдвинулся на 2022 год.