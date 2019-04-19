​В Сургуте полицейский, обвиняемый в рейдерском захвате лодочно-гаражного кооператива, арестован до 11 июня

Сургутский городской суд избрал арестовал начальнику линейного пункта полиции в городском речпорту, обвиняемого в рейдерском захвате лодочно-гаражного кооператива «Нептун».

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 26 суток, до 11 июня 2019 года», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе инстанции.

Ранее на такой же срок арестован другой фигурант уголовного дела — председатель кооператива.

Следствие полагает, что подозреваемые для рейдерского захвата лодочно-гаражного кооператива «Нептун» внесли в протокол собрания членов кооператива заведомо ложные сведения, на основании которого получил право действовать от имени ПЛГК. В их отношении возбуждены уголовные дела о подделке документов и мошенничестве.