​В Сургуте зафиксировали вспышку кори

С 17 по 18 апреля в Сургуте зарегистрировали предварительно пять случаев кори — на данный момент диагноз не подтвержден лабораторно. Четверо из предполагаемых заболевших — дети в возрасте от двух до десяти лет. Все случаи являются привозными из Казахстана. На сегодняшний день пациенты госпитализированы в инфекционное отделение Сургутской ОКБ для выполнения комплекса эпидемических мероприятий. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Югре в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина.

«Специалистами Роспотребнадзора установлено, что на территории республики Казахстан у заболевших был контакт с переносчиком кори. Все заболевшие были не привитыми, — пояснила начальник территориального отдела. — Был установлен круг лиц, вступавших в контакт заболевшими — установлен их прививочный и инфекционный анамнез для экстренной иммунизации. Всего экстренно провакцинировано 16 человек». Также Пинженина отметила, что за ними ведется наблюдение.

Кроме того, сотрудник Роспотребнадзора призвала население Сургута и района к своевременной вакцинации.

Начальник территориального отдела, заявила, что ситуация по кори в России и Югре оценивается как неблагоприятная.

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