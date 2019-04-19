​На ремонт лифтов в многоэтажках Сургута потратят 857 миллионов рублей из фонда капремонта

В 2019 году в Сургуте планируется капитально отремонтировать 327 лифтов в 103 домах. На проведение данных работ потратят почти 857 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Югорского фонда капремонта.

На данный момент приняты работы по ремонту лифтов в 39 многоквартирниках.

«Все лифтовое оборудование в этих домах было полностью заменено и в настоящее время готово к эксплуатации. В домах были установлены современные лифты с высоким классом энергетической эффективности. Кроме того, все кнопки лифтов оборудованы шрифтом Брайля. В домах 50 и 55 по улице Ленина были выявлены недостатки, которые в настоящее время устраняются подрядчиком», — рассказали в фонде, добавив, что лифты запускаются в эксплуатацию только после разрешения Ростехнадзора.

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