​В Сургутском районе в преддверие паводка работает штаб управления ГО и ЧС

Муниципальное предприятие «УТВиВ» подготовило аварийные бригады, работающие круглые сутки, которые по звонку будут отправляться на спасение утопающих в талых водах Сургутского района. Эксперты отслеживают прогноз погоды, ледоход, а также толщину льда сургутской части оби.

«Бригады выезжают на устранения порывов тепловодоснабжения. В случае паводка, наша бригада выезжает на откачку воды, используем и мотопомпы, и генераторы, и другое оборудование, – все необходимое имеется в наличии», – рассказал начальник участков 28-41 МУП «ТО УТВиВ №1» Сургутского района Евгений Лошкарев.

Он отметил, что для проведения соответствующих мероприятий все готово – необходимое оборудование проверено и находится в рабочем состоянии.

«Мы храним аварийно-технический запас для устранения неисправностей, аварий объектов коммунальной энергетики, сетей... Имеем в распоряжении электротехническое оборудование, запорно-регулирующие устройства, насосное оборудование, применяемое на всех участках тепловодоснабжения и водоотведения», — пояснил начальник службы материально-технического снабжения МУП «ТО УТВиВ №1» Сургутского района Дмитрий Борисенко.