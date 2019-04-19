Гимназия Салахова потеряла 17 позиций в рейтинге лучших школ России

Две югорских школы потеряли позиции в рейтинге лучших образовательных учреждений России. Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» и Югорский физико-математический лицей-интернат в Ханты-Мансийске упали на 98 и 22 место соответственно в топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Информация об этом содержится в опубликованном агентством RAEX рейтинге образовательных учреждений страны . В прошлом году сургутская гимназия располагалась на 81 месте, а лицей-интернат в Ханты-Мансийске – на 16 месте. Последний также занял девятое место в топ-50 предметного рейтинга «Технические, естественно-научные направления и точные науки». В прошлом году Югорского физмат лицея-интерната в этой категории не было.

Лидерами оказались в основном столичные школы. Так первое место занял СУНЦ МГУ, а на втором расположился лицей «Вторая школа». На третьем месте сводного рейтинга оказался физико-математический лицей №31 в Челябинске. Первенствовали московский школы и в предметных рейтингах. В категории «Экономика и управление» первое место занял лицей Президентской академии РАНХиГС. Предуниверситарий МГЛУ стал лучшим в рейтинге «Социальные и гуманитарные направления». В категории «Медицина» на первом месте оказался Медицинский Сеченовский предуниверсарий. СУНЦ МГУ был признан лучшим в рейтинге «Технические, естественно-научные направления и точные науки».