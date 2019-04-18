​В Сургуте одного из обвиняемых в рейдерском захвате лодочно-гаражного кооператива отправили в СИЗО

Сургутский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу одного из обвиняемых в рейдерском захвате лодочно-гаражного кооператива «Нептун». Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок один месяц 26 дней, до 11 июня», —сказал собеседник агентства.

Второму подозреваемому, начальнику линейного пункта полиции в городском речпорту, меру пресечения изберут 19 апреля.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Сургуте задержаны два человека по подозрению в захвате лодочного гаражного кооператива «Нептун»: председатель кооператива и сотрудник полиции. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о подделке документов и мошенничестве. Операция по задержанию проводилась следователями и оперативниками ФСБ РФ по Тюменской области.