Полиция Сургута за неделю выдворила из страны 69 мигрантов

Сотрудники полиции Сургута с начала недели проверили 241 объект: организации, предприятия города, объекты жилого сектора и выявили 100 правонарушений в сфере миграционного законодательства. При этом 69 протоколов составлено по статьям административного кодекса, подразумевающим выдворение нарушителей за пределы России.

В период с 15 по 18 апреля 2019 года возбуждено четыре уголовных дела за незаконное пересечение Государственной границы России, еще семь уголовных дел возбуждено за фиктивную прописку.