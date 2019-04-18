​Полиция Сургута задержала управляющего турфирмой, укравшего у клиентов 3 миллиона рублей

В Сургуте задержали руководителя турфирмы, которая обманула своих клиентов на три миллиона рублей.

Она продавала своим клиентам туристические путевки за границу, однако никто из них на отдых так и не улетел.

Злоумышленница заявила клиентам, что все путевки аннулированы из-за неправильного оформления документов. Деньги, которые ей удалось заполучить путем махинаций, она потратила на личные нужды, отмечает пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

Сейчас в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.