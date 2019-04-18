Блогер Илья Варламов назвал дату своей поездки в Сургут для записи БДСМ с Вадимом Шуваловым

Известный блогер и урбанист Илья Варламов приедет в Сургут в пятницу, 19 апреля, для съемок программы «Большая Дорога С Мэром» (БДСМ) с главой города Вадимом Шуваловым. Об этом Варламов сообщил на своем сайте. В Сургуте он пробудет два дня и, помимо съемок программы, проведет лекцию по урбанистике. О месте и времени проведения лекции станет известно позднее. В разговоре с СИА-ПРЕСС Варламов рассказал, что запись «БДСМ» запланирована на субботу.

Напомним, глава города Вадима Шувалова в январе пригласил Варламова в Сургут в ответ на критику блогера проекта реконструкции ж/д вокзала. Последний назвал новый облик вокзала «пёстрым, пластиковым, несуразным и нелепым говном». В начале апреля Варламов ответил на приглашение главы Сургута, сообщив, что приедет в город для съемки своего проекта «БДСМ». В его рамках, блогер гуляет с мэрами по улицам городов и указывает на положительные и отрицательные стороны, которые он видит.