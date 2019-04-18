Бывший замглавы Сургута Наталья Алешкова выиграла первый суд у администрации

Суд ХМАО-Югры отменил решение о дисциплинарном взыскании в отношении бывшего заместителя главы администрации Сургута Натальи Алешковой.

Напоминаем, что это решение несколькими месяцами ранее вынес сургутской городской суд после рассмотрения дела о якобы несоблюдении Натальей Алешковой правил трудового распорядка и несвоевременном уходе с работы.

«В мои должностные обязанности входило, в том числе, посещение организаций, встречи с гражданами — и не только в кабинете. Мои доводы о том, что аналогичным образом работают все замы, были проигнорированы. Однако судья (в городском суде, — прим. автора) признала действия администрации по привлечению меня к дисциплинарной ответственности законными», — рассказала Наталья Алешкова. Однако на прошлой неделе, 9 апреля, окружной суд отменил это решение и вынес новое. А вот какое — станет известно позднее.

Помимо этого, на 29 апреля назначено предварительное заседание суда по делу о восстановлении Натальи Алешковой в должности

«По практике рассмотрения дел после предварительного заседания судья может сразу объявить обычное рассмотрение дела и тогда же его рассмотреть, а может назначить на какой-то другой день. Поэтому будет ли дело рассмотрено 29 числа, не могу сказать. Но, во всяком случае, хотя бы появился свет в конце туннеля», — рассказала СИА-ПРЕСС Наталья Алешкова.

Напоминаем, что экс-заместитель главы была уволена из сургутской администрации 26 февраля из-за сокращения ее должности. С той поправкой, что сокращение это произошло на момент нахождения Алешковой в декретном отпуске, а это противоречит Трудовому кодексу РФ.

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Читайте большое интервью, которое после своего увольнения Наталья Алешкова дала СИА-ПРЕСС.