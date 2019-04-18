СМИ: В Сургуте готовится передача объектов ЖКХ в концессию, что приведет к росту тарифов

В Сургуте готовится передача объектов ЖКХ в концессию, сообщает Федеральное издание Регнум со ссылкой на свои источники. Это может привести к резкому росту тарифов, как это случилось в Нижневартовске и Радужном, где сейчас готовятся провести референдумы по поводу этой проблемы.

В администрации Сургута сообщили, что прорабатывают механизмы привлечения бизнеса в сферу ЖКХ, однако о сдаче предприятий в концессию речь пока не идет. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал советник главы города Александр Оверчук.

«На недавней стратегической сессии в Сургуте активно обсуждался этот вопрос. То, что нужно привлекать бизнес в сферу ЖКХ – это факт. Город растет, инженерные сети нужно продлять в новые районы Сургута и модернизировать существующие коммуникации. На это нужны большие деньги и без инвестиций здесь не обойтись. Но обсуждение находится на ранней стадии, и как в итоге будет выглядеть механизм работы с бизнесом в коммунальной сфере сейчас неизвестно. Прорабатываются разные варианты», – объяснил Александр Оверчук.

Напомним, что в Нижневартовске и Радужном власти готовятся к передаче предприятий ЖКХ в концессию. Это вызывает недовольство у местных жителей, так как перевод коммунальных предприятий в частные руки приведет к повышению предельного индекса размера платы граждан за коммунальные услуги. В частности, в Нижневартовске этот показатель вырастет с 4% до 11%, начиная с июля 2019 года. И в Радужном и в Нижневартовске жители готовят референдум против повышения тарифов ЖКХ.