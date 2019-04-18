​Депутаты Сургута призывают общественность бороться с «черными» аптеками

По данным администрации Сургута в прошлом году в городе выросло число пагубных употреблений ненаркотических психоактивных веществ. Чиновники заявляют, что работы ведутся по всем направлениям. Вопрос обсуждается с привлечением местного управления МВД, надзорных органов и общественников.

«К выявлению недобросовестных аптек привлекаются члены таких общественных организаций, как «Молодая гвардия» и «Народный патруль». Однако остаются проблемы по взаимодействию с Росздравнадзором. Поэтому все чаще при проведении проверок администрацией города привлекаются специалисты Роспотребнадзора», — пояснила на заседании думского комитета и. о. начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов администрации Сургута Светлана Перунова.

По ее словам, после последней проверки аптечных учреждений в суд было отправлено пять дел об административных правонарушениях. Однако даже решение суда о временной приостановке деятельности таких аптек не принесло должного эффекта.

«Если официальная машина буксует, то нужно собрать общественников. В Сургуте есть несколько организаций, занятых борьбой с наркотиками. Соберите их под свое крыло, поговорите с лидерами данных организаций. Возможно у них есть свои соображения о том, как можно совместными усилиями создать общественную нетерпимость к этим аптечным учреждениям. Зачастую, это очень эффективный инструмент», — вынес предложение депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий.

Отметим, с 11 апреля в Сургуте, по решению суда, была приостановлена деятельность сразу шести аптек, которые реализовывали лекарственные препараты без имеющихся на то рецептов.